長らく人気を博したドラマシリーズにとって、最終話が賛否両論となるのは避けられない宿命と言えるかもしれない。「ゲーム・オブ・スローンズ」と「ストレンジャー・シングス 未知の世界」もそうであった。 の「ザ・ボーイズ」もその最新事例となりそうだ。コミック原作に基づき2019年にスタートした本シリーズは、いくつかのスピンオフにも発展しながら、2026年4月8日より配信のシ