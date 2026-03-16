高級MPVのレクサスLMを一部改良レクサスは、ショーファードリブンMPVの『レクサスLM』を一部改良、4月1日より発売する。【画像】『Always On』の心づかいでより進化したレクサスLMと、次代のフラッグシップMPVを示唆する『レクサスLSコンセプト』全32枚今回の改良では、乗員がより自然体でくつろげる居住空間の提供を目指し、細部にわたる仕様変更が施された。『レクサスLM』を一部改良し、4月1日より発売 レ