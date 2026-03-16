滋賀県を代表する和洋菓子ブランドたねやとクラブハリエが、彦根市の人気キャラクターひこにゃんの20周年を記念したコラボパッケージを発売します。販売開始は2026年4月1日。かわいらしいひこにゃんをデザインした特別パッケージで、人気のお菓子が登場します。滋賀の魅力を詰め込んだ限定商品は、手土産やギフトにもぴったり♡ひこにゃんファンはもちろん、スイーツ好きにも見逃せないコラボです。