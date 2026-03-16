【天気】日本海側は午前を中心に雲が広がりますが、次第に晴れそうです。関東は朝まで雨のところがありますが、日中は天気が回復して晴れるでしょう。洗濯物を外に干せますが、花粉が多いので、しっかりと花粉を落としてから取り込んでください。東海〜九州は一日を通して晴れるところが多いでしょう。【予想最高気温】15日（日）と同じくらいのところが多いでしょう。西日本や東日本は春本番の陽気になりそうです。昼間は薄手の上