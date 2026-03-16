◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)日本はベネズエラに敗れ、ベスト8で敗退。大会連覇とはなりませんでした。試合は初回、大谷翔平選手のホームランで同点。2回に勝ち越しを許しますが3回には佐藤輝明選手のタイムリーと森下翔太選手のホームランで5-2とし、一時リードを奪います。しかし、5回、隅田知一郎投手が2ランを浴びると、6回は伊藤大海投手が3ランを打たれ逆転