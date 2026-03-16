モーニング娘。'26・牧野真莉愛が、16日発売の『週刊ヤングマガジン』16号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。【写真】圧巻のスレンダーボディを披露した牧野真莉愛実に20回目の『ヤンマガ』表紙となる“まりあ様”。今回は「初心」をテーマに沖縄ロケを敢行。鮮やかピンク水着から、初の競泳水着ショット、大人な雰囲気のカットまで、牧野の“最旬”を感じることができる。そのほか、巻中グラビアには君と見るそら