“2号線”山口のボトルネック区間が解消2026年3月5日、国土交通省 山口河川国道事務所が整備を進めていた国道2号富海拡幅が開通しました。山口県南部に位置する周南市戸田（へた）と防府市富海（とのみ）にかけての延長3.6kmの区間が、2車線から4車線に拡幅されました。国道2号は、大阪府大阪市と福岡県北九州市を結ぶ、総延長685.4kmの一般国道です。【画像】超便利!? これが国道2号のボトルネック解消「富海拡幅」の位置