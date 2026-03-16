松本憲明さん推奨…ボールを前で離せる「骨盤前傾ストレッチ」投球においてリリースポイントが前（打者側）になると、多くのメリットが生まれる。しかし、「球を前で離そう」と指導されると、小学生の多くは腕を意識しがち。その結果、NG動作を生む可能性もある。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、自然に前で球を離せるようになるストレッチを紹介している。ボールを前で離せるように