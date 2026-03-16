小泉進次郎防衛相は、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を含む中東情勢を巡り、ヘグセス米国防長官と電話で会談した。小泉氏は「ホルムズ海峡を含む中東の地域の平和と安定の維持は日本を含む国際社会にとって極めて重要だ」とし、米国などと意思疎通していく考えを伝えた。防衛省が16日発表した。防衛省によると、ヘグセス氏はホルムズ海峡を含む中東情勢について、最新の動向と今後の見通しを説明。「中東情勢は在日米軍の態