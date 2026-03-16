【パリ共同】国際エネルギー機関（IEA）は15日、加盟国による過去最大規模の石油備蓄の協調放出が近く始まると発表した。計4億1190万バレルの放出を順次始める。米国とイスラエルのイラン攻撃に伴う原油価格の高騰に連携して対応し、市場の動揺を抑えたい考えだ。IEAの設立以来、協調放出は6回目。ロシアがウクライナに侵攻した2022年の2倍超の規模。放出量の内訳は原油が72％、石油製品が28％。アジア・オセアニア地域の加