モンテローザは、きょう16日と23日の2日間、白木屋、笑笑、魚民、目利きの銀次、山内農場、千年の宴など全国の対象店舗で、LINEまたは公式アプリ会員限定の「キリン一番搾り生ビール何杯飲んでも1杯100円セール」を実施する。対象となる「キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）」が、何杯でも1杯100円（税込）で提供される企画だ。【写真】飲み放題1時間無料！「歓送迎会キャンペーン！」も開催中同セールは、公式アプリ「モン