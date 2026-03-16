女優・松本穂香のスタッフによるＳＮＳが１６日までに更新され、ドラマのオフショットが公開された。インスタグラムに「『５０分間の恋人』今夜最終回です！」とつづり、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧とダブル主演するテレビ朝日系連続ドラマ「５０分間の恋人」のオフショットをアップ。撮影中の姿やメガネをかけた姿、ドラマのセットなどを披露した。この投稿にファンからは「可愛すぎです」「可愛くて大好きだよ〜〜