【ランナーで2アウトフルカウントのとき】塁が埋まっていれば投球と同時にスタート 【こんな良いコトが！】→ ヒットが出れば大量得点も期待できる さらに状況が限定され、「塁が埋まっていて」「2アウト」「フルカウント」のときは「投げたらゴー」になる。 つまり全員が自動的に、盗塁と同じタイミングでスタートできる。この場合はストライクなら三振、ボールならフォアボ&