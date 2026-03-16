クォーター理論が巷のゴルフ理論と一線を画す理由 スウィングを3つのパーツに分ける クォーター理論は、巷にあふれ返る仰々しいネーミングの付いたゴルフ理論とは一線を画します。 その理由のひとつは、ゴルフスウィングという一連の動きを、見事に体系化している点。 レッスンを受けている人によって教える内容が変わったり、「こんな感じで」という感覚的な言葉は使いません。 スウィ