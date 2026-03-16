ゴルフの上手い人たちに共通する姿勢の良さとは 優れたアスリートたちはみんな姿勢がいい 人間の体を家に置き換えて考えてみましょう。頑丈に造られた家の柱は真っすぐです。重力に対して垂直に立っています。垂直ということは、真上からの圧力に対しては強いということ。もし柱が斜めに傾いていたら、上からの圧力に簡単に押しつぶされてしまいます。それと同様で人間の体も骨にまかせて垂直に立っていれば、筋肉の作用は