『足下に種を蒔き続ける』 東京都内から車で約1時間半。茨城県西部に位置し、利根川と江戸川の分岐点にある茨城県境町。2020年11月に、自動運転EV（電気自動車）バスを公道で定常運行させた全国で初の自治体である。 境町には鉄道の駅がない。移動には車が不可欠だが、住民には高齢者も多く、交通インフラの整備は長年の課題となっていた。そうした人口約2万4千人の小さな町で、住民の足を支えているのが自動運転EVバ