ＮＹ原油時間外1バレル＝102ドル台、米がカーグ島攻撃 東京時間07:00現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝102.15（+3.44+3.48%） NY原油先物は上昇スタート、1バレル＝102ドル台に乗せている。 トランプ米大統領が先週末、イラン最大石油​輸出拠点カー​グ島の軍事目標を空爆したと発表した。ただ楽しむためにあと数回攻撃するかもしれないと述べ、さらな