【英国】 ライトムーブ住宅価格（3月）09:01 予想N/A前回0.0%（前月比) 予想N/A前回0.0%（前年比) 【中国】 小売売上高（2月）11:00 予想2.0%前回（年初来・前年比) 鉱工業生産指数（2月）11:00 予想5.0%前回（年初来・前年比) 【カナダ】 消費者物価指数（CPI）（2月）21:30 予想N/A前回0.0%（前月比) 予想N/A前回2.3%（前年比) 【米国】 ニューヨ&#12540