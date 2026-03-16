米石油業界が米政権にエネルギー危機悪化を警告、経済破滅を招く恐れ 米国の石油業界幹部は、トランプ米政権にエネルギー危機がさらに悪化する可能性が高いと警告したという。WSJが報じている。 エクソンモービル、シェブロン、コノコフィリップスのCEOは米政権に対し、ホルムズ海峡での混乱が今後も世界のエネルギー市場の変動を引き起こし続けると警告。精製品の供給ひっ迫や投機筋による押し上げ