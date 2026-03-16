リンダカラー∞のりなぴっぴが、後輩芸人のルックスに言及。「おでこ少なすぎて可哀想」と同情の声をかけるヒトコマがあった。【映像】「少なすぎて可哀想」な後輩芸人のおでこ『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはフィギュアスケート元日本代表の高橋