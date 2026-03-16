モデルの山田優（41）が15日までに自身のインスタグラムを更新。私服を公開した。「赤ジャケット×デニムで少しカジュアルな雰囲気に」と書き出した山田。シンプルながらもスタイリッシュなオフショットをアップした。「シンプルコーデのアクセントになる迷彩柄の @the_weekend_hotel のバッグ！」と紹介。「久しぶりの迷彩柄が新鮮この日はTHEを使ってます！他のサイズの迷彩柄も素敵なのでチェックしてみてください」と