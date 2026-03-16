＜大相撲三月場所＞◇中日◇15日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】カメラが捉えたアクシデント発生の瞬間前頭十二枚目・朝紅龍（高砂）と前頭九枚目・玉鷲（片男波）の取組で、行司にアクシデントが発生。その姿を見た解説の元横綱・若乃花の花田虎上氏は動揺し、そのまさかの出来事に相撲ファンも「行司さん大丈夫？」「行司さんも大変だ」と注目した。立ち合い、両力士は正面から諸手突きでぶつかる。直後、朝紅龍は素早い