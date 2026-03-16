リュックを背負い、両肩に荷物をかけ、さらに前に双子を抱え、双子用ベビーカーにも子どもと荷物を載せて出かける。そんな動画がInstagramで話題に。「子ども5人とちょっと出かけるだけ」とうたう母だが、その様子はまるで家出並みの荷物量。コメント欄には「5つの命を護る母」「本当にお母さんって偉大」「尊敬します」と、子どもを守る母の姿に感銘を受ける声が相次いだ。この母は、7歳・5歳・2歳、そして0歳の双子という5児を