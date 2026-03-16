今回は、最愛の娘に完全に見放された不倫夫のエピソードを紹介します。「もうあなたは私の父親じゃない！」「結婚して20年近い夫が不倫していますが、そのことを中2の娘に知られてしまいました。娘はかなりショックだったようで、その日以降娘は夫と目を合わせようともしませんでした。夫は勇気を出して、娘に話しかけようとしましたが、娘は『私に二度と話しかけないで！』『もうあなたは私の父親じゃない！』と冷たく言い放ち、