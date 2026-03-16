1月12日より放送されてきた『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』（テレ東系）。良作揃いだった新年ドラマの中で健闘し、着実にファンを増やしてきた本作も、とうとうラスト1話となった。 参考：『キンパとおにぎり』『パン恋』でまったく異なる顔を披露片岡凜が見据える“野望” ●異文化ギャップの奥にある、それぞれの「孤独感」 日本人の大河（赤楚衛二）と韓国人のリン（カン・ヘウォン