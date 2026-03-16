ラ・リーガ 25/26の第28節 レアル・ソシエダードとオサスナの試合が、3月16日05:00にレアレ・アレーナにて行われた。 レアル・ソシエダードはミケル・オヤルサバル（FW）、ブライス・メンデス（MF）、アンデル・バレネチェア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）らが先発に名