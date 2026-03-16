― ダウは119ドル安と4日続落、イラン紛争の長期化や原油相場の高止まりを警戒 ― ＮＹダウ 46558.47 ( -119.38 ) Ｓ＆Ｐ500 6632.19 ( -40.43 ) ＮＡＳＤＡＱ 22105.36 ( -206.62 ) 米10年債利回り4.282 ( +0.022 ) ＮＹ(WTI)原油 98.71 ( +2.98 ) ＮＹ金 5061.7 ( -64.1 ) ＶＩＸ指数27.19 ( -0.10 ) シカゴ日経225先物 (円建て)53005 ( -365 ) シカゴ日