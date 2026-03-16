◇米男子ゴルフツアープレーヤーズ選手権最終日（2026年3月15日フロリダ州TPCソーグラス・スタジアムC＝7352ヤード、パー72）15位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は3バーディー、3ボギーの72で回り、通算6アンダーの13位に入った。63位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は6バーディー、1ボギーの67で回り、3アンダーの27位で大会を終えた。72で回った金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は10オーバーで73位だ