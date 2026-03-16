「カリフォルニアポスト紙」は、ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）とアンディ・パヘス外野手（25）のオープン戦での絶好調ぶりを報じた。ドジャースの多くの打者は、長い10月のポストシーズンと短いオフシーズンの影響で、今春は慎重なスロー調整を続けている。しかし、T・ヘルナンデスとパヘスは例外だった。二人はオープン戦に早くから積極的に出場し、2025年シーズン終盤の不振を早く振り払おうとした。そ