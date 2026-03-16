元テレビ朝日で、フリーアナウンサーの竹内由恵（40）が、静岡県浜松市でコーヒー会社「renagcoffee」を営んでいる。好きが高じて焙煎を始め、昨年12月からコーヒー豆のオンライン販売を行っているという。母親業、社長業、アナウンサー業、3足のわらじで働く現在の生活について聞いた。（井利萌弥）竹内は19年3月の結婚を機にテレ朝を退社し、浜松へ移住。「そのタイミングで今後何したいかなと考えるタイミングがあって