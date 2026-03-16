8年半の沈黙を経て動き出した5人組ロックバンド「Sadie」。昨年末に発表されたセルフカバーアルバム「THE REVIVAL OF MADNESS」は、単なる懐古ではなく“再デビュー”という意思表示でもある。その制作背景について、ギタリストの剣がオンラインインタビューに応じた。中でも「Voyage」は、今回の再出航を象徴する一曲だという。（ヴィジュアル系特集取材班）「再始動の意味合いに加えて、もう一度、名刺を差し出すということ