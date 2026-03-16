攻撃で破壊された建物で行われる、がれきの撤去作業＝15日、テヘラン（AP＝共同）【カイロ、イスタンブール共同】イスラエル軍のデフリン報道官は15日、米CNNテレビに対し、イランに「数千の標的が残っている」と述べ、さらに3週間は攻撃を続けると主張した。国営イラン通信によると、イラン軍事当局は15日、イスラエルの軍事インフラや特殊警察部隊の拠点を狙い弾道ミサイルや無人機を発射したと発表した。イランへの攻撃も続