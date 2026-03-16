小栗旬とリリー・ジェームズがダブル主演を務める三池崇史監督作『バッド・ルーテナント：トウキョウ』が、2026年に劇場公開されることが決定。あわせて、ビジュアルが解禁された。【写真】間宮祥太朗、リヴ・モーガン、野村周平、西野七瀬ら、豪華キャストも一気に発表！その圧倒的な疾走感と先鋭的な演出で、国内外に衝撃を与えてきた監督、三池崇史。バイオレンスの巨匠とも呼ばれる、日本が誇る“世界のミイケ”が、ハリウ