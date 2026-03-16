誕生日になると、お祝いのLINEが次々と届きます。けれどその一方で、私は毎年変わらず、ある場所へ向かう準備をしていました。特別な予定を入れるわけでもなく、身支度を整えて静かに家を出るのです。今年も、同じように足が向かうその先は……。 誕生日