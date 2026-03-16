WBC準決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝の米国―ドミニカ共和国戦（ローンデポ・パーク）が行われる。試合前、米国代表のマーク・デローサ監督が会見。日本を破ったベネズエラ代表に敬意を語った。前日の準々決勝で、前回優勝の日本がベネズエラに5-8で敗戦。初めて4強に残れなかった。一方、アクーニャJr.、アラエスらスター揃いのベネズエラは3大会ぶりの4強。5回にガルシアが2