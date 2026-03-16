メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身、将棋の藤井聡太六冠。きのうの棋王戦で勝利しました。 栃木県で行われた棋王戦五番勝負の第4局。挑戦者は増田康宏八段。第3局までの展開は藤井六冠が1勝2敗で、この第4局で負ければ棋王のタイトルを失う注目の一戦でした。 対局は午前9時、増田八段の先手で始まりました。 そして、きのう午後7時すぎ、藤井六冠が勝ち、最終局に望みを託しました。藤井六冠は18日と19日