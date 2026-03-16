ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１６日、大相撲の元大関・若嶋津の日高六男さんが１５日に肺炎のため千葉県内の病院で死去したことを報じた。６９歳だった。現役時代は「南海の黒ヒョウ」の愛称で親しまれ、優勝２度。引退後は年寄「松ケ根」を襲名して松ケ根部屋を設立し、元小結・松鳳山ら４人の幕内力士を育てた。総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーは「訃報が入ってきています。元大