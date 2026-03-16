米国からホルムズ海峡への艦船派遣を公開要請された日本と中国は、明確な立場を明らかにしないまま「手の読み合い」に入った。19日に開かれる米日首脳会談や、31日に予定されている米中首脳会談でも艦船派遣問題が主要議題になる見通しだ。ドナルド・トランプ米大統領の14日（現地時間）の艦船派遣要請に対し、日本政府は公式な立場を出していない。政界からは直ちに慎重を期すべきだという声が上がった。石破茂前首相はこの日、フ