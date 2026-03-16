〈「金さえ払えば支援は終わり」ではない…吉田正尚がカンボジアまで足を運んで確かめたかった“ホームラン数に応じた支援”の“本当の価値”《プロスポーツ選手×社会貢献の実態》〉から続く常に結果を求められるメジャーリーグの世界。そのシビアな環境下にあって、吉田正尚は「オンとオフの落差が激しすぎる」という。【画像】白い歯を見せてにっこり笑う吉田夫妻の姿オフシーズンは自由気ままに過ごす夫に対し、ゆり香夫人