クリス・ライト米エネルギー長官＝11日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を巡り、ライト米エネルギー長官は15日のABCテレビの番組で、トランプ大統領が海峡の安全確保に向け日本などに艦船派遣を求めたことは「極めて理にかなう」と述べた。他の米閣僚も日本や中国、韓国などが海峡経由で運ばれるエネルギーに依存し、閉鎖の影響を直接