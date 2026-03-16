目指したのはロマンスカーの中のロマンスカー小田急電鉄の特急ロマンスカーには、二つの大きな役割があります。一つは観光輸送、もう一つは通勤客向けの有料着席サービスです。【名車】「白いロマンスカー」の豪華車内とサービスを見る（写真）小田急の特急利用客は、1987（昭和62）年の1100万人から、2003（平成15）年には1400万人まで増えていましたが、一方で箱根方面の特急利用客は550万人から300万人に減少していました。