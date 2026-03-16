エイチ・アイ・エス（HIS）は、子会社で不正受給していた雇用調整助成金の返納を完了した。特別調査委員会の調査では、受給した29社のうち、HISを含む15社で故意ではなく申請に誤りがあった「不適正受給」、3社で故意による「不正受給」が見つかった。各社を管轄する労働局による調査がすべて終了し、通知された返納を終えた。不正受給が発覚したクルーズプラネットとナンバーワントラベル渋谷では役員による指示が認められた。欧