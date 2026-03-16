「ウエストゴムが楽。でも、このままでいいのかな」「ぽっこりお腹でニットワンピースが苦手。でも本当は着てみたい」そんな“大人世代のお腹まわり問題”に向き合うのが、ボディメイク動画が累計1億回再生を超える人気ヨガ講師・tsukiさんのメソッド「くびれヨガ」。深い呼吸をベースに、筋肉だけでなく骨格から整えるアプローチが支持されています。今回は、新刊『くびれヨガ』から、お腹太りの原因がわかる「1秒セルフチェック