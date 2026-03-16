日本女子代表の清水梨紗が３月15日に、自身のインスタグラムを更新。同僚の偉業達成を祝福した。同日になでしこジャパンは、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でフィリピンと対戦。勝利すれば来年の女子ワールドカップの出場権を得られる一戦で、日本は７−０で大勝した。そしてこの試合でキャプテンの長谷川唯は代表100試合を記録。清水は「100試合おめでとー」と綴り、背中に『100』の数字が入っ