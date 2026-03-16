45歳のオールドルーキーは、イタリアの地でとてつもないタフガイぶりを見せつけた。エネルギー源は「諦めない気持ち」だった。ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会、パラバイアスロンとパラクロスカントリースキーに出場した座位カテゴリーの源貴晴は、今回がパラリンピック初出場。全競技を通じて、日本勢最多の出場種目数となる個人種目６つと、リレー種目１つの合計７種目に出場した。苦しいときに浮かんだ家族や