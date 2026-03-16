松島はここから経験を積んで、さらにステップアップしそうだ(C)Getty Images中国の重慶で3月10日から開催されたWTTチャンピオンズ・重慶で、また一つ日本人選手が快挙を成し遂げた。準々決勝で世界ランキング8位の松島輝空が同1位の王楚欽をゲームカウント4-2で下したのだ。【動画】重慶会場からは悲鳴に似た声も…世界1位から大金星！松島輝空が王楚欽を下した歴史的瞬間を見る中国の大手メディア『捜狐』は、松島が4代にわた