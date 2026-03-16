ホンダはパワーユニットの信頼性と戦闘力を上げることができるだろうか(C)Getty Images国際自動車連盟は3月15日、緊迫する中東情勢を受けて、F1の第4戦バーレーンGP（4月12日決勝）と第5戦サウジアラビアGP（4月19日決勝）を中止すると発表した。中東以外の地域では代替開催も検討されたが、4月中の開催を見送り、このまま2レース減の全22戦のシーズンとなる見通し。第3戦日本GP（3月29日決勝）の後は、第6戦マイアミGP（5月3日