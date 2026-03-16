◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)日本代表・侍ジャパンはベネズエラに3本のホームランを許すなど強打に苦戦し、大会連覇とはなりませんでした。近藤健介選手は「ここで負けるのは悔しいですし、個人としても何もできなかったなとは思います」と大会を振り返りました。今大会、4試合13打数無安打と苦しんだ近藤選手。「本当に優勝するために来たと思っていて、何もでき