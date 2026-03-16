イランへの攻撃をめぐる報道にトランプ大統領が不満を表明したことに関連し、アメリカの連邦通信委員会の委員長は、虚偽情報を放送するテレビ局は免許を失う可能性があると警告しました。テレビ局などを監督するFCC=連邦通信委員会のカー委員長は14日、SNSで「フェイク・ニュースを流す放送局は免許の更新前に軌道修正をすべきだ」と警告しました。また、既存メディアに対する信頼は過去最低の9%まで落ち込んでいるとして、報道の