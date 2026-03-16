◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)WBC連覇を逃した野球日本代表・侍ジャパン。試合後、隅田知一郎投手が登板を振り返りました。隅田投手は3点リードの5回から2番手で登板。しかし1アウト1塁の場面で2ランホームランを浴び、2/3回2失点でした。「今までの野球人生で一番悔しいぐらい」と語った隅田投手。「僕個人としては本当にいい経験をさせてもらったし、この悔しさ